Стало известно, когда пройдет первое заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД

Первое заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав министерств иностранных дел состоится 29 ноября в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в преддверии встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Министр Кулеба присоединится к нам на первое заседание в среду Совета Украина – НАТО», — сказал он.

До этого сообщалось, что темой прошедшего в Брюсселе закрытого заседания Совета Украина — НАТО стала долгосрочная поддержка Украины альянсом и реализация решений Вильнюсского саммита НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО 13 июля на саммите Альянса в Вильнюсе. В ходе саммита Генсек НАТО пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому расширить военную поддержку Киева.

В июле американская газета The New York Times писала, что Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.