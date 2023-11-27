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Стало известно, когда пройдет первое заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД

НАТО: заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД пройдет 29 ноября

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Первое заседание Совета УкраинаНАТО на уровне глав министерств иностранных дел состоится 29 ноября в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в преддверии встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Министр Кулеба присоединится к нам на первое заседание в среду Совета Украина – НАТО», — сказал он.

До этого сообщалось, что темой прошедшего в Брюсселе закрытого заседания Совета Украина — НАТО стала долгосрочная поддержка Украины альянсом и реализация решений Вильнюсского саммита НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО 13 июля на саммите Альянса в Вильнюсе. В ходе саммита Генсек НАТО пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому расширить военную поддержку Киева.

В июле американская газета The New York Times писала, что Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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