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Лавров рассказал, что будет с санкциями против России после окончания конфликта на Украине

Лавров: санкции против России после окончания украинского конфликта сохранятся

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Большинство западных санкций в отношении России сохранятся после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда все закончится, они хотят закончить по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с Минскими соглашениями, вооружить снова нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную, негибридную, против РФ», — сказал он.

По мнению дипломата, России необходимо производить все самостоятельно, чтобы не пострадать в случае новых ограничений. Министр добавил, что, несмотря на обещания Запада снять большинство санкций по окончании конфликта, они все равно останутся.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что ключевые отрасли экономики Российской Федерации смогли адаптироваться к санкциям, а в ряде случаев смогли восстановить досанкционный уровень производства. Факторами, которые способствовали восстановлению российской экономики, были названы рост потребительского спроса и наращивание государственных расходов, укрепление рубля и развитие торговли России с незападными странами.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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