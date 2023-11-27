Орбан обсудил с Мишелем будущие переговоры о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил подготовку к саммиту Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря, где будет обсуждаться вопрос о вступлении Киева в политическое объединение. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, передает MTI.

«Встреча состоялась в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На ней также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока», — сказал Хаваши.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю пригрозил заблокировать всю помощь от Европейского союза (ЕС) Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении в случае, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева.

В своем обращении Орбан заявляет, что никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран-участниц в Брюсселе.

Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине», считает венгерский премьер-министр.

Ранее в Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине.