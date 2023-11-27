Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Орбан обсудил с Мишелем будущие переговоры о вступлении Украины в ЕС

Орбан обсудил с Мишелем будущие переговоры о членстве Киева в Евросоюзе

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил подготовку к саммиту Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря, где будет обсуждаться вопрос о вступлении Киева в политическое объединение. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, передает MTI.

«Встреча состоялась в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На ней также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока», — сказал Хаваши.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю пригрозил заблокировать всю помощь от Европейского союза (ЕС) Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении в случае, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева.

В своем обращении Орбан заявляет, что никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран-участниц в Брюсселе.

Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине», считает венгерский премьер-министр.

Ранее в Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий