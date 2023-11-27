В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию пока не согласован

Визит председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Его слова передает ТАСС.

Ушаков добавил, что контакты по поводу приезда палестинского лидера в Россию ведутся.

О намерениях Махмуда Аббаса посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным стало известно в октябре. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в повестке дня Кремля есть визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву, однако говорить о его точных датах сейчас трудно.

Сообщалось, что Аббас обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на полях каирского саммита мира. Там Мишель заявил об отсутствии альтернативы миру в конфликте.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.