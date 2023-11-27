Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что визит Аббаса в Россию пока не согласован

Помощник президента РФ Ушаков сообщил, что визит Аббаса в Россию не согласован

close
100%
Christophe Ena/AP

Визит председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Россию пока не согласован, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Его слова передает ТАСС.

Ушаков добавил, что контакты по поводу приезда палестинского лидера в Россию ведутся.

О намерениях Махмуда Аббаса посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным стало известно в октябре. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в повестке дня Кремля есть визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву, однако говорить о его точных датах сейчас трудно.

Сообщалось, что Аббас обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на полях каирского саммита мира. Там Мишель заявил об отсутствии альтернативы миру в конфликте.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий