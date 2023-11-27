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Боррель потребовал право критиковать Израиль без обвинений в антисемитизме

Боррель: власти Израиля преуменьшают проблему оккупации палестинских земель

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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подверг резкой критике правительство Израиля, которое, на его взгляд, «отрицает реальность» и преуменьшает проблемы палестинцев. Об этом он рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia.

«Я требую иметь право критиковать правительство Израиля, не подвергаясь обвинениям в антисемитизме. Это правительство жило в определенном отрицании реальности и в некоторой степени продолжает ее отрицать... Когда вы говорите с ними о существующем серьезном кризисе насилия, жертвами которого в этом году стали 400 палестинцев, о сносах [домов], об оккупации палестинских территорий поселенцами, они преуменьшают проблему», — заявил Боррель журналистам.

Также политик выразил надежду, что пауза в боевых действиях между армией Израиля (ЦАХАЛ) и палестинской радикальной группировкой ХАМАС будет продлена, отметив, что бомбардировки сектора Газа по степени жестокости сравнимы со зверствами боевиков ХАМАС во время их вторжения в южные районы Израиля. По словам Борреля, он сказал одному из израильских министров, что «один ужас не оправдывает другой ужас».

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль начал обстрелы Газы, а в конце месяца приступил к наземной операции в анклаве с целью уничтожить палестинских радикалов.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, с 24 ноября объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС должен освободить 50 женщин и детей.

Ранее Боррель заявил об обеспокоенности ростом враждебности мусульманского мира к ЕС из-за позиции по Газе.

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