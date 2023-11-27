В Катаре сомневаются в возможности полного уничтожения ХАМАС

Заявления Израиля о планах по уничтожению ХАМАС вызывают определенные вопросы, заявил премьер-министр Катара, глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что реализация этой цели еврейского государства вряд ли возможная.

«Не понимаю, что именно они [Израиль] имеют в виду, когда говорят, что намерены уничтожить ХАМАС. Его нельзя просто так уничтожить. Согласны мы с боевиками или нет, но они — часть общества, проживающего в [секторе] Газа и на Западном берегу [реки Иордан]. Или речь идет о том, чтобы избавиться от их присутствия [только] в Газе? Весьма растяжимое определение [уничтожения]», — пояснил Аль Тани.

Он добавил, что договоренности сторон о временной остановке боевых действия для обмена пленными — позитивный шаг. Аль Тани подчеркнул, что сделка может стать основой для поиска выхода из конфликта.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

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