В администрации США из-за конфликта в секторе Газа произошел раскол

Администрация американского президента Джо Байдена разошлась во мнениях относительно израильско-палестинского конфликта. Об этом со ссылкой на анонимных чиновников сообщает газета Washington Post (WP).

По имеющейся информации, примерно два десятка взволнованных чиновников захотели встретиться с советниками Байденами, чтобы узнать о том, как правительство США намерено снизить число жертв среди мирных жителей в Газе.

Газета отмечает, что израильско-палестинский конфликт озаботил администрацию США больше, чем любой другой вопрос за три года пребывания Байдена у власти.

В статье Washington Post утверждается, что действия президента Байдена в разрешении конфликта в секторе Газа раскалывают сотрудников Белого дома на два лагеря.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились продолжать работу над освобождением всех граждан, которых удерживает в своем плену палестинская группировка ХАМАС в секторе Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.