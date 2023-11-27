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Экс-советник Кучмы заявил о возможном конфликте Украины с Польшей из-за блокады границы

Экс-советник Кучмы Соскин предрек конфликт Украины и Польши из-за блокады

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Global Look Press

Бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что блокада украинско-польской границы может вылиться в военный конфликт. Соответствующее заявление он сделал на своем YouTube-канале.

По словам экс-советника Кучмы, украинские власти «совершенно не понимают огромной угрозы или специально вид делают».

«Может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей. <...> В любой момент там может произойти прорыв, уничтожение украинско-польской границы», — сказал Соскин.

Он считает, что в обострении ситуации на украинско-польской границе может быть заинтересована Варшава.

До этого мэр Львова Андрей Садовой подверг критике польские власти за бездействие в ситуации с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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