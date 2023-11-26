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Нетаньяху заявил Байдену, что Израиль после окончания перемирия продолжит операцию в Газе

Нетаньяху сказал Байдену о продолжении Израилем военной операции в Газе

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Dana Kopel/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что операция в секторе Газа возобновится после окончания перемирия. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Jazeera.

По словам Нетаньяху, Израиль сразу после того, как временное перемирие подойдет к концу, продолжит с полной силой боевые действия в Газе.

При этом Нетаньяху сказал, что приветствовал бы продление перемирия, если бы оно способствовало освобождению каждый день 10 израильских заложников, как это было согласовано в первоначальном соглашении о перемирии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения сектора Газа с официальным визитом заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлится до полной победы над палестинским движением ХАМАС. По словам Нетаньяху, израильскую армию ничто не сможет остановить.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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