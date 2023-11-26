В партии «Слуга народа» считают, что главком ВСУ должен уйти в отставку

Депутат от украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, ссылаясь на дискуссию с неназванными военными, высказала мнение, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку, передает ТАСС.

По ее словам, главнокомандующий ВС Украины не составил план на 2024 год. Безуглая отметила, что дискуссия была непубличной, но растет напряжение.

«Сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год <…> то такое руководство должно уйти», — написала она.

До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего ВСУ следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления. А генерал-майор ВСУ Марченко предложил выдвинуть Залужного в президенты.

Ранее Залужный оценил положение ВСУ на фронте.