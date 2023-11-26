Стали известны планы Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует пообщаться с молодыми учеными и наблюдательным советом движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия-1», ее фрагмент в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Кроме того, российский лидер на будущей неделе откроет несколько новых медицинских объектов. Запланированы у главы российского государства и другие мероприятия.

25 ноября Владимир Путин назвал работу всероссийского общественного движения «Матери России» большой и востребованной.

До этого Путин назвал поддержку материнства и детства одним из главных приоритетов в сегодняшней России.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября. Праздничное мероприятие проходило в Государственном Кремлевском дворце. Почти шесть тысяч мам пришли на концерт «Мать-героиня». Победительницы конкурсов получили почетные грамоты и благодарственные письма.

Ранее Путин высказался о российских достижениях.