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Стали известны планы Путина на следующую неделю

Путин на неделе пообщается с молодыми учеными и набсоветом «Движения первых»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует пообщаться с молодыми учеными и наблюдательным советом движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия-1», ее фрагмент в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Кроме того, российский лидер на будущей неделе откроет несколько новых медицинских объектов. Запланированы у главы российского государства и другие мероприятия.

25 ноября Владимир Путин назвал работу всероссийского общественного движения «Матери России» большой и востребованной.

До этого Путин назвал поддержку материнства и детства одним из главных приоритетов в сегодняшней России.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября. Праздничное мероприятие проходило в Государственном Кремлевском дворце. Почти шесть тысяч мам пришли на концерт «Мать-героиня». Победительницы конкурсов получили почетные грамоты и благодарственные письма.

Ранее Путин высказался о российских достижениях.

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