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Захарова назвала имя освобожденного ХАМАС гражданина России

Захарова сообщила, что освобожденного ХАМАС россиянина зовут Рон Олегович Кривой

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MFA Russia/Global Look Press

Заложника, имеющего паспорт Российской Федерации, который был освобожден 26 ноября в результате прямых договоренностей с палестинским движением ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это Рон Олегович Кривой», — указала она, отвечая на вопрос.

Накануне Мария Захарова заявляла, что заложника с российским гражданством освободили в результате прямых договоренностей с палестинским движением ХАМАС вне списка об обмене. По ее словам, в ближайшее время российские дипломаты посетят освобожденного россиянина.

До этого агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы политбюро движения Хании Тахер ан-Нуну, сообщало, что палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту заложника с российским гражданством.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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