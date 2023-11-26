Захарова назвала имя освобожденного ХАМАС гражданина России

Заложника, имеющего паспорт Российской Федерации, который был освобожден 26 ноября в результате прямых договоренностей с палестинским движением ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Это Рон Олегович Кривой», — указала она, отвечая на вопрос.
Накануне Мария Захарова заявляла, что заложника с российским гражданством освободили в результате прямых договоренностей с палестинским движением ХАМАС вне списка об обмене. По ее словам, в ближайшее время российские дипломаты посетят освобожденного россиянина.
До этого агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы политбюро движения Хании Тахер ан-Нуну, сообщало, что палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту заложника с российским гражданством.
22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.
24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.
Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.