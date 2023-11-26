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Захарова раскрыла подробности освобождения россиянина ХАМАС

Захарова сообщила, что россиянин освобожден ХАМАС вне списка обмена

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Телеграм-канал «МИД России»

Заложника с паспортом Российской Федерации освободили в результате прямых договоренностей с палестинским движением ХАМАС вне списка об обмене. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта», — отметила она.

По ее словам, в ближайшее время российские дипломаты планируют посетить освобожденного россиянина.

«Это освобождение произошло вне списка об обмене, речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — добавила официальный представитель российского МИД.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы политбюро движения Хании Тахер ан-Нуну сообщало, что палестинское движение ХАМАС передал Красному Кресту заложника с российским гражданством.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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