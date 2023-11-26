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Экс-советник Кучмы высказался о последствиях кризиса в отношениях Украины и Польши

Экс-советник Кучмы Соскин: нестабильность может привести к войне Киева и Варшавы

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube высказал предположения о том, к чему могут привести нестабильные отношения между Варшавой и Киевом.

Он уверен, что возникший кризис и ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами.

«Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно», — заключил он.

По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский не осознает опасность сложившейся ситуации.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

До этого мэр Львова Андрей Садовой подверг критике польские власти за бездействие в ситуации с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

Ранее на Украине заявили о необходимости судиться с Польшей.

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