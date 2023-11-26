Финляндия готова закрыть все КПП на границе с Россией

Глава финского правительства Петре Орпо в интервью радио Suomi заявил, что Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты [пропуска]», — сказал он.

По словам премьера, страна планирует сосредоточить прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Он добавил, что желающие могут подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

25 ноября Финляндия отказалась от политических контактов с Россией по ситуации на границе до завершения военной операции на Украине, но выразила готовность к дискуссии на уровне дипломатов. Из-за наплыва мигрантов между двумя странами функционирует только один КПП. В Мурманской области действует режим повышенной готовности, губернатор сообщил о доставке к открытому пропускному пункту 55 беженцев, а еще 200 человек отправили в Петербург – они решили остаться в России.

Ранее в Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом КПП на границе с Финляндией.