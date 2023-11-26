ХАМАС обратился к посредникам с протестом против действий Израиля

ХАМАС объявил протест посредникам из-за шагов Израиля в период перемирия, которые, как заявляют в движении, нарушают его условия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

С соответствующим заявлением выступил спикер ХАМАС Осама Хамдан. По его словам, за время действия перемирия в Газу прибыли 340 фур с гумпомощью, из которых 65 попали на север сектора, что в два раза меньше оговоренного.

До этого Израиль получил от ХАМАС третий список подлежащих освобождению заложников.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее ХАМАС заявил о приостановке процесса обмена пленными и заключенными с Израилем.