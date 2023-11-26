Песков: Запад наступает на Россию в Закавказье «с открытым забралом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил западные страны в открытых попытках дестабилизировать ситуацию в Закавказье. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Где-то, наверное, 3, 4, 5 лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом», — подчеркнул он.

По словам Пескова, попытки ряда западных стран дестабилизировать ситуацию в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе побудили представителей Баку официально заявить, что эти страны не могут играть роль посредников из-за своей предвзятой «однобокой» позиции.

«Конечно, заняв такую однобокую позицию, претендовать на что-то — это и невозможно, и неуместно», — подчеркнул представитель Кремля.

До этого Пашинян обвинил Москву в срыве поставок оружия и попросил списать Армении долги.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».