Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-агент ЦРУ заявил, что Запад больше не заинтересован в Украине и Зеленском

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад больше не заинтересован в Зеленском и Украине

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Запад ясно продемонстрировал, что ему больше не нужна Украина и ее глава Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению экс-агента ЦРУ, Зеленский и Украина больше не нужны Западу, так как они не в состоянии продолжать боевые действия.

Джонсон заявил, что даже если Вашингтон будет передавать Киеву больше вооружений, ими некому будет воспользоваться, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно редеют.

Он также отметил, что недавние визиты в Киев министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и шефа Пентагона Ллойда Остина носили формальный характер, так как поддержка Запада не в состоянии обеспечить победу на фронте.

«Они [страны Запада и Украина] пытаются отвратить неизбежное», — констатировал Джонсон.

До этого Джонсон предрек, что Вооруженным силам Украины не получится удержать свои позиции в конфликте с Россией до февраля 2024 года.

Ранее литовские власти назвали одно условие краха Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий