Бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Запад ясно продемонстрировал, что ему больше не нужна Украина и ее глава Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению экс-агента ЦРУ, Зеленский и Украина больше не нужны Западу, так как они не в состоянии продолжать боевые действия.

Джонсон заявил, что даже если Вашингтон будет передавать Киеву больше вооружений, ими некому будет воспользоваться, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно редеют.

Он также отметил, что недавние визиты в Киев министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и шефа Пентагона Ллойда Остина носили формальный характер, так как поддержка Запада не в состоянии обеспечить победу на фронте.

«Они [страны Запада и Украина] пытаются отвратить неизбежное», — констатировал Джонсон.

До этого Джонсон предрек, что Вооруженным силам Украины не получится удержать свои позиции в конфликте с Россией до февраля 2024 года.

Ранее литовские власти назвали одно условие краха Украины.