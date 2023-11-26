ХАМАС 26 ноября отпустит девять детей из числа заложников

Девять детей числятся среди заложников палестинского движения ХАМАС, которых должны освободить в третий день перемирия. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

Утром 26 ноября ХАМАС передал правительству еврейского государства список третьей группы пленных, подлежащих освобождению. По данным издания, всего члены палестинского движения намерены отпустить на свободу 13 человек.

«В списке заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье, числятся девять детей», — уточняется в публикации.

Накануне египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что Каир получил положительные сигналы от всех сторон ближневосточного конфликта по поводу продления режима прекращения огня еще на два дня. Согласно сделке Израиля и ХАМАС, перемирие должно завершиться уже 27 ноября.

Позже стало известно, что Египет ведет консультации с другими странами по поводу продления режима прекращения огня на территории сектора Газа. В частности, к работе подключились представители США и Катара.

Как рассказали в государственной информационной службе Египта, в первый день перемирия палестинское движение освободило 25 заложников — 13 израильских граждан и 12 граждан Таиланда. На следующий день ХАМАС отпустил 17 человек.

Ранее ХАМАС обвинил израильские власти в нарушении условий сделки о перемирии.