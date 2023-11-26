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В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta* Стоуна

МВД объявило в розыск и заочно арестовало пресс-секретаря Meta Стоуна

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МВД объявило пресс-секретаря Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна в розыск. Об этом пишет ТАСС.

По какой статье он объявлен в розыск, не уточняется.

До этого 33 американских штата предъявили иск Meta.

Иск в федеральный суд Окленда подали генеральные прокуроры 33 штатов США, в том числе Нью-Йорка и Калифорнии. В нем утверждается, что Meta применяла мощные и беспрецедентные технологии, заманивающие ради получения прибыли молодежь и подростков в «ловушку».

Прокуроры уверены, что компания знала о негативном влиянии соцсетей на подростков, но сознательно игнорировала эти сведения. Кроме того, Meta обвиняется в нарушении закона, запрещающего сбор данных о детях до 13 лет, и в том, что несовершеннолетние могут увидеть в соцсетях компании крайне вредный для них контент.

В случае удовлетворения иска Meta могут грозить большие штрафы. B компании заявили, что разочарованы действиями прокуроров.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

*  признана в России экстремистской и запрещена
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