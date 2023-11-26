Легитимная власть на Украине оказалась свергнута в результате силового государственного переворота, который произошел 10 лет назад. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, интервью с которым в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Недавно она указала, что события 2013-2014 годов изменили весь регион.

По словам Пескова, на самом деле легитимное украинское правительство было свергнуто. Более того, в стране начали активно распространяться нацистские настроения. Как уточнил пресс-секретарь, в результате на Украине был создан опасный для России режим.

«Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник», — подчеркнул он.

21 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) запись, посвященную десятой годовщине начала «евромайдана». Она назвала прошедшее время «десятью годами достоинства» и подчеркнула, что будущее Украины заключается в ее вступлении в региональное содружество.

Ранее в Совете Безопасности ООН анонсировали проведение специального заседания по «евромайдану».