В Италии анонсировали открытие полевого госпиталя в секторе Газа

Министр обороны Италии Гуидо Крозеттто заявил, что его страна откроет полевой госпиталь на территории сектора Газа, передает издание Corriere della Sera.

По его словам, он будет организован на юге палестинского анклава.

Как подчеркнул Крозетто, Италия была одной из первых стран, которая начала оказывать помощь сектору Газа.

«Это означает, что у нас сохраняется равновесие в отношениях с обеими сторонами [военного конфликта]», — отметил глава военного ведомства Италии.

До этого врач-кардиолог Рихаль, работавший в больнице «Аш-Шифа» и эвакуированный в Москву в числе других граждан России, заявил, что в секторе Газа не осталось больниц.

«Аш-Шифы» уже нет, ни одной больницы (нет), все разрушили, поэтому все оттуда уехали», — сказал он.

Врач также указал, что перед тем, как покинуть это медицинское учреждение, он находился в нем в окружении в течение семи суток. После этого медперсонал смог уйти из «Аш-Шифы».

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в сектор Газа прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью.