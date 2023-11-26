Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили вывод спутника КНДР на орбиту

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Пак Чин провели двустороннюю встречу, в ходе которой осудили запуск северокорейского разведывательного спутника на орбиту. Об этом сообщил японский МИД, передает РИА Новости.

В материале указано, что переговоры состоялись в южнокорейском городе Пусане. При этом одной из ключевых тем обсуждения стал успешный запуск спутника КНДР в космос.

«Министры решительно осудили произведенный 21 ноября пуск Северной Кореи с использованием баллистических технологий, даже если его целью является запуск спутника, как явное нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Кроме того, главы ведомств выразили беспокойство в связи с частыми ракетными испытаниями на территории КНДР. По словам министров, Токио и Сеул готовы к трехстороннему сотрудничеству с Вашингтоном по данному вопросу и к взаимодействию с другими странами в рамках ООН.

21 ноября северокорейские разработчики успешно вывели на орбиту разведывательный спутник «Маллиген-1». Позже лидер КНДР Ким Чен Ын назвал летательный аппарат «космическим стражем» республики и поводом для гордости ее жителей.

Ранее в Южной Корее рассказали, когда КНДР может провести ядерные испытания.