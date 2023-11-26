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Трамп недоволен отсутствием американцев среди освобожденных ХАМАС заложников

Трамп счел неуважением к США отсутствие американцев среди спасенных заложников

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующее руководство страны во главе с Джо Байденом, поскольку в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не был освобожден ни один американец. По словам Трампа, это показывает неуважение к Соединенным Штатам и его руководству, передает Fox News.

«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернул людей из других стран, но до сих пор не вернул ни одного американского заложника? Для этого есть только одна причина: никакого уважения к нашей стране и нашему руководству», — написал Трамп в Truth Social.

Он также назвал подобное развитие событий «очень печальным и темным периодом для Америки».

Ранее Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных в обмен на вторую группу заложников из Газы.

Выпущенные из тюрем палестинцы были доставлены на территорию Западного берега реки Иордан — одного из двух основных регионов Палестины. Автобусы с бывшими заключенными прибыли в город Бейтуния, где их встретили сотни местных жителей, в том числе родственники.

Позже телеканал NBC сообщал, что Белый дом разочарован отсутствием американцев среди освобожденных заложников.

«Мы разочарованы тем, что в списках пока нет американцев, однако мы сохраняем надежду на следующие несколько дней. США надеются, что пауза и обмен продолжатся, потому что мы хотим, чтобы все заложники были освобождены», — заявил чиновник на условиях анонимности.

Ранее политолог раскрыл, чего ожидать от США в случае победы Трампа.

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