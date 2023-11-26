Литовские власти назвали одно условие краха Украины

Украина прекратит свое существование в случае, если поддастся усталости от военного конфликта с Россией. С таким заявлением выступил глава литовского министерства иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — утверждал министр на заседании Балтийского совета.

Согласно его прогнозу, признаки такого поворота событий становятся все более очевидны с позиции Запада.

«Мы должны добиваться постоянного военного присутствия США в Балтийском регионе», — заявил Ландсбергис.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что необходимо продолжать оказывать санкционное давление на Россию, а также обеспечить единое региональное выполнение ограничительных мер и принять конкретные меры контроля в борьбе с обходом РФ санкций.

Некоторое время назад бывший аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что Вооруженным силам Украины не удастся удержать свои позиции в конфликте с Россией до февраля 2024 года.

Ранее в США назвали основную причину провала контрнаступления ВСУ.