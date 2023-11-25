ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в Газе до конца перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может возобновить военную операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС до наступления 00:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщает 13-й канал телевидения Израиля со ссылкой на источник.

«Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа», — сообщил он.

Вечером в субботу, 25 ноября, палестинский телеканал «Аль-Акса» сообщил о том, что военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников из сектора Газа сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Накануне военное крыло ХАМАС передало первую группу израильских заложников сотрудникам Красного Креста.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.