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Блинкен примет участие в первой министерской встрече Совета Украина — НАТО

Блинкен посетит Брюссель для встреч с коллегами из стран НАТО и Украины

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Jacquelyn Martin/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит первую встречу Совета Украина — НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепартамента.

В нем отмечается, что Блинкен с 27 по 29 ноября будет находится в Брюсселе. Он поучаствует во встрече глав МИД стран блока и первом заседании министров иностранных дел Совета Украина — НАТО.

Как подчеркнули в заявлении, госсекретарь США отметит приверженность в поддержке Украины Североатлантическим альянсом, обсудит вопросы стабильности на Западных Балканах», а также затронет темы саммита НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне.

24 ноября в Киеве признали, что Запад не будет помогать Украине на постоянной основе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он связал сложности с выделением новых траншей с длительностью военного конфликта.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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