Блинкен примет участие в первой министерской встрече Совета Украина — НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит первую встречу Совета Украина — НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепартамента.

В нем отмечается, что Блинкен с 27 по 29 ноября будет находится в Брюсселе. Он поучаствует во встрече глав МИД стран блока и первом заседании министров иностранных дел Совета Украина — НАТО.

Как подчеркнули в заявлении, госсекретарь США отметит приверженность в поддержке Украины Североатлантическим альянсом, обсудит вопросы стабильности на Западных Балканах», а также затронет темы саммита НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне.

24 ноября в Киеве признали, что Запад не будет помогать Украине на постоянной основе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он связал сложности с выделением новых траншей с длительностью военного конфликта.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.