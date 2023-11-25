В СФ прокомментировали продление Киеву срока ликвидации мин

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение стран — участниц Оттавской конвенции предоставить Украине еще 10 лет на уничтожение противопехотных мин поощряет дальнейшее нарушение международного гуманитарного права, передает ТАСС.

«Продление сроков — это карт-бланш, специальное исключение, поощрение к дальнейшему нарушению международного гуманитарного права», — написал он.

На конференции в Женеве страны — участницы Оттавской конвенции констатировали, что в арсеналах Киева все еще имеется «пара миллионов» запрещенных конвенцией мин ПФМ-1 «Лепесток». В результате Украине было предоставлено дополнительное время для выполнения обязательств по уничтожению противопехотных мин, до 1 декабря 2033 года.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, или Оттавская конвенция, была принята в 1997 и вступила в силу 1 марта 1999 года. Участниками являются 164 страны, страны, которые сохраняют за собой право производить мины, остаются вне договора. В их числе Россия, США, Китай, Иран, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Куба, КНДР, Мьянма, Пакистан и Сингапур.

До этого постпред РФ при ООН назвал виновных в нарушении Киевом Оттавской конвенции.

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