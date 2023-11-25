Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Западные страны предоставят Киеву корабли для охраны судов в Черном море

Зеленский: Киев получит от партнеров военные корабли для защиты грузовых судов

close
100%
Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Правительство Украины договорилось с зарубежными партнерами о предоставлении военных кораблей для защиты грузовых судов, следующих по альтернативному зерновому коридору в Черном море. Об этом сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.

В субботу, 25 ноября, в Киеве состоялись переговоры и совместная пресс-конференция трех глав государств. Речь идет об украинском лидере, а также президентах Латвии и Швейцарии.

При этом в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что украинские власти считают создание альтернативного зернового коридора без участия Москвы одним из своих главных достижений в 2023 году. Как он сказал, Киев пытается принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности грузовых судов, занимающихся экспортом зерна.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении [военных] кораблей. Это вопрос близкого будущего», — уточнил Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал передачу Украине дополнительных западных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в том числе средства защиты разместят на территории Одесской области.

Ранее Зеленский раскрыл объемы экспорта по «временным» зерновым коридорам в Черном море.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий