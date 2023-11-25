Западные страны предоставят Киеву корабли для охраны судов в Черном море

Правительство Украины договорилось с зарубежными партнерами о предоставлении военных кораблей для защиты грузовых судов, следующих по альтернативному зерновому коридору в Черном море. Об этом сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.

В субботу, 25 ноября, в Киеве состоялись переговоры и совместная пресс-конференция трех глав государств. Речь идет об украинском лидере, а также президентах Латвии и Швейцарии.

При этом в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что украинские власти считают создание альтернативного зернового коридора без участия Москвы одним из своих главных достижений в 2023 году. Как он сказал, Киев пытается принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности грузовых судов, занимающихся экспортом зерна.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении [военных] кораблей. Это вопрос близкого будущего», — уточнил Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал передачу Украине дополнительных западных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в том числе средства защиты разместят на территории Одесской области.

Ранее Зеленский раскрыл объемы экспорта по «временным» зерновым коридорам в Черном море.