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В Италии сочли, что США теряют роль великой державы

Экс-посол Италии в РФ Романо: США теряют роль великой мировой державы

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Mel Evans/AP

США утрачивают роль великой мировой державы, а последствия украинского кризиса нынешний глава Белого дома Джо Байден еще ощутит. Об этом заявил бывший посол Италии при НАТО и в Москве Серджо Романо газете La Stampa.

«Боюсь, что последствия для него будут серьезными, потому что США теряют свою роль великой мировой державы», — отметил он.

По словам экс-посла Италии, американские власти растратили авторитет, обретенный после Второй мировой войны. Романо добавил, что сейчас они «пребывают в состоянии сна».

Романо признался, что верит в возвращение предыдущего президента США Дональда Трампа «в той же степени, в какой верит в упадок» США. По его мнению, изоляционистская Америка лучше для Европы.

«США устали играть роль великой державы, а нам и не жаль», — резюмировал бывший посол.

До этого в МИД РФ заявили, что Запад потерял позиции в Африке из-за грабительской политики.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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