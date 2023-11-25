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В Египте заявили о получении положительных сигналов о продлении перемирия в Газе

Все стороны конфликта послали Египту положительные сигналы о продлении перемирия

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Israeli Defence Forces/Reuters

Правительство Египта получило положительные сигналы от всех сторон палестино-израильского конфликта о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский телеканал Al Qahera News.

В материале указано, что речь идет о продлении перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС на несколько дней. Целью данной инициативы является освобождение большего числа израильских заложников и палестинских заключенных.

«Египет получил положительные сигналы от всех сторон о продлении периода перемирия в секторе Газа», — уточняется в публикации.

Также агентство со ссылкой на телеканал Al-Arabiya сообщило, что в переговорах принимают участие представители египетских и катарских властей. По данным арабоязычного телеканала, стороны могут договориться о продолжении режима прекращения огня еще на два дня.

22 ноября Израиль и ХАМАС заключили сделку, в соответствии с которой палестинское движение должно отпустить 50 женщин и детей из числа заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня. Более того, правительство еврейского государства обязалось выпустить из тюрем палестинских заключенных — по три человека за каждого гражданина страны.

Данное соглашение вступило в силу через два дня. 24 ноября в рамках сделки ХАМАС отпустил 13 израильских граждан и 12 граждан Таиланда, а власти еврейского государства освободили 39 палестинских заключенных.

Ранее стало известно, сколько израильских заложников планируют освободить во второй день перемирия.

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