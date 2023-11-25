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В МИД Германии заявили, что Украина станет частью ЕС в обозримом будущем

Глава МИД Германии Бербок: Украина в обозримом будущем станет частью ЕС

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина в обозримом будущем станет частью Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Bild.

«Очевидно, что Украина будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Вступление Украины в ЕС отвечает нашим геополитическим интересам», — заявила она.

Она отметила, что ФРГ не только продолжит поддержку Украины, но и увеличит ее.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Канада заявил, что в ЕС стараются не использовать аргументы, которые могут стать предлогом отказа от поддержки Украины. По его словам, европейские страны «уже мобилизовали 83 миллиарда поддержки и будут продолжать».

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз должен договариваться со странами – участницами объединения, которые собираются наложить вето на те или иные общие решения. Так она отреагировала на возможное блокирование Венгрией начала переговорного процесса по вступлению Киева в ЕС на саммите в декабре.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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