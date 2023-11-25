Россия готова к мирным переговорам с Киевом, однако цели денацификации и демилитаризации Украины остаются неизменными. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя заявления представителя Киева о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил украинцев завершить конфликт с РФ весной 2022 года.

По словам Бутиной, у властей Украины действительно был тогда шанс разрешить конфликт с РФ. Однако позиция Москвы не поменялась.

«Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены. Ничего, собственно говоря, не изменилось», — пояснила парламентарий.

Как отметила Бутина, Россия и ранее, и в настоящее время говорит, что готова к переговорам, но, по ее словам, не готова на уступки украинской стороне.

До этого глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Борис Джонсон, будучи еще премьером Британии, весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией и предложил «просто воевать». Политик при этом утверждает, что и сама Украина не согласилась на прекращение огня, так как это «противоречило ее Конституции.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Киев, делая подобные заявления, ищет пути отхода.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны три победы.