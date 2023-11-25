Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили заявление Арахамии о срыве мирных переговоров с РФ

Бутина: РФ готова к переговорам, но условие денацификации Украине нужно выполнить

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Россия готова к мирным переговорам с Киевом, однако цели денацификации и демилитаризации Украины остаются неизменными. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя заявления представителя Киева о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил украинцев завершить конфликт с РФ весной 2022 года.

По словам Бутиной, у властей Украины действительно был тогда шанс разрешить конфликт с РФ. Однако позиция Москвы не поменялась.

«Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены. Ничего, собственно говоря, не изменилось», — пояснила парламентарий.

Как отметила Бутина, Россия и ранее, и в настоящее время говорит, что готова к переговорам, но, по ее словам, не готова на уступки украинской стороне.

До этого глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Борис Джонсон, будучи еще премьером Британии, весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией и предложил «просто воевать». Политик при этом утверждает, что и сама Украина не согласилась на прекращение огня, так как это «противоречило ее Конституции.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Киев, делая подобные заявления, ищет пути отхода.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны три победы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий