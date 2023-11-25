Правительства стран Запада должны подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. На это указал лидер французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо, опубликовавший соответствующий пост в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как он отметил, пришла пора остановить боевые действия на территории Украины. Также руководитель политического объединения призвал Киев отказаться от мобилизации граждан против их воли.

«Давайте заставим Зеленского <...> пойти на переговоры», — добавил Филиппо.

По его словам, Киеву стоит как можно быстрее начать диалог с Москвой. Более того, лидер французской партии указал на необходимость отменить антироссийские санкции.

В конце Филиппо обратил внимание на увеличение числа экспертов, призывающих западные страны отказаться от военной помощи Украине. В частности, подобные заявления все чаще звучат в эфире французских телеканалов.

25 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о попытках западных лидеров добиться отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины. Эксперт не исключил, что политики и чиновники в личных беседах призывают украинского лидера отойти от дел.

Ранее на Украине рассказали, кто убедил правительство страны отказаться от перемирия с Россией весной 2022 года.