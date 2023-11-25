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Захарова вступилась за премьера Британии после насмешек со стороны оппозиции

Захарова назвала манипуляцией видео с Сунаком, неправильно использующим молоток

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Пресс-служба МИД РФ

Видеоролик, на котором премьер-министр Великобритании Риши Сунак «неправильно» использует молоток во время мастер-класса, можно назвать одним из примеров манипуляции информацией. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что запись была сделана во время визита главы правительства в ювелирную мастерскую. Учреждение находится в графстве Йоркшир, расположенном на севере королевства.

«В полной версии четко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента [вместо бойка]. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что аналогичным образом западные страны создают фейки о России. Иностранные СМИ вырывают цитаты политиков и чиновников из контекста, искажая смысл их слов.

Как сказала дипломат, подобная манипуляция информацией разрушает мир. Тем не менее в случае с британским премьер-министром фейк носил «точечный характер» и его смогли быстро раскрыть.

«Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии», — резюмировала представитель МИД РФ.

25 ноября британская оппозиция высмеяла главу правительства королевства Риши Сунака, принявшего участие в мастер-классе по созданию ювелирных изделий. Члены Лейбористской партии обнародовали короткий фрагмент видеоролика, сделанного во время мероприятия, и заявили о неумении премьер-министра пользоваться молотком.

Ранее Сунак стал жертвой насмешек на пивном фестивале, проходившем в Лондоне.

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