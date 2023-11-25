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В ФРГ заявили, что продолжат поддерживать Украину

Шольц: Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на сложности с бюджетом

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Johanna Geron/Reuters

Германия продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии, передал ТАСС.

«Мы будем дальше поддерживать Украину», — сказал Шольц.

Он отметил, что германские власти будут делать все для того, чтобы смягчить экономические последствия конфликта и сохранить сплоченность в стране.

По словам канцлера, то же самое касается и «проекта по промышленной модернизации в Германии».

ФРГ считается вторым поставщиком оружия и боеприпасов на Украину после США. Общий объем траншей уже превысил €25 млрд.

23 ноября в ФРГ усомнились в продолжении военной помощи Украине из-за «дыры» в бюджете. По данным местного издания Der Tagesspiegel, речь идет о нехватке около €60 млрд. Финансирование может прекратиться, если в ближайшее время представители немецких властей не согласуют бюджет.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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