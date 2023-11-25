Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей не откажется от идеи закрытия Центробанка страны. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы, передает ТАСС.

«В связи с распространением ложных слухов мы хотим пояснить, что вопрос закрытия Центрального банка Аргентинской Республики не подлежит обсуждению», — указали в пресс-службе Милея.

Команда аргентинского лидера также сообщила, что с 10 декабря президентом государственной нефтегазовой компании YPF станет Орасио Марин.

20 ноября президентом Аргентины был избран Хавьер Милей. Он возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Новый президент выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар.

Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее действующий президент Аргентины выступил за сохранение контактов с Россией и Китаем.