Главы государств — членов НАТО, вероятно, в кулуарах призывают украинского президента Владимира Зеленского покинуть свой пост и уйти в отставку. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, западные политики хотят видеть во главе Украины надежного человека. Как сказал эксперт, перед будущим украинским лидером будет поставлена задача представлять Киев на международной арене и начать переговоры с Москвой.

«Я думаю, ему (Зеленскому — «Газета.Ru») в личных беседах говорят, что все кончено, и ему необходимо уйти с поста достойно», — уточнил Макгрегор.

Тем не менее бывший советник главы Пентагона усомнился в способности действующего украинского президента отойти от дел, при этом сохранив свои честь и достоинство.

25 ноября полковник Дуглас Макгрегор опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, в котором обвинил Владимира Зеленского в попытке лишить украинских граждан всех прав. В частности, эксперт обратил внимание на нежелание главы государства проводить выборы в 2024 году и притеснения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны властей.

Ранее в Канаде рассказали о волнении и одиночестве Зеленского из-за тупиковой ситуации на Украине.