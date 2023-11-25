Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о попытках лидеров стран НАТО добиться отставки Зеленского

Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО кулуарно требует отставки Зеленского

close
100%
President Of Ukraine/Global Look Press

Главы государств — членов НАТО, вероятно, в кулуарах призывают украинского президента Владимира Зеленского покинуть свой пост и уйти в отставку. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, западные политики хотят видеть во главе Украины надежного человека. Как сказал эксперт, перед будущим украинским лидером будет поставлена задача представлять Киев на международной арене и начать переговоры с Москвой.

«Я думаю, ему (Зеленскому — «Газета.Ru») в личных беседах говорят, что все кончено, и ему необходимо уйти с поста достойно», — уточнил Макгрегор.

Тем не менее бывший советник главы Пентагона усомнился в способности действующего украинского президента отойти от дел, при этом сохранив свои честь и достоинство.

25 ноября полковник Дуглас Макгрегор опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, в котором обвинил Владимира Зеленского в попытке лишить украинских граждан всех прав. В частности, эксперт обратил внимание на нежелание главы государства проводить выборы в 2024 году и притеснения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны властей.

Ранее в Канаде рассказали о волнении и одиночестве Зеленского из-за тупиковой ситуации на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий