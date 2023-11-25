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Бывшего вице-канцлера Австрии заподозрили в лоббировании интересов украинских олигархов

Spiegel: олигархи Украины помогли бизнесмену попасть в парламент Австрии за €10 млн

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Reuters

Украинские олигархи могли заплатить €10 млн Австрийской партии свободы (АПС), чтобы связанный с ними бизнесмен Томас Шелленбахер попал в парламент Австрии. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на показания свидетелей и судебные документы.

По словам журналистов, в мае 2013 года тогдашний лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе, ставший позже вице-канцлером, обратился к своему охраннику с необычной просьбой — встретиться с Шелленбахером и попросить его подписать форму о вступлении в партию. Позже имя бизнесмена, который много лет ведет дела с влиятельными украинскими олигархами, оказалось в списке АПС на парламентских выборах.

По итогам голосования Шелленбахеру не удается попасть в Национальный совет Австрии. Однако несколько депутатов неожиданно отказываются от своих мандатов, после чего предприниматель все же становится членом австрийского парламента.

«Показания свидетелей и судебные документы указывают на то, что украинцы, возможно, заплатили АПС около €10 млн, чтобы обеспечить Шелленбахеру место в парламенте», — говорится в публикации.
При этом, отмечает газета, эти деньги, предположительно, попали не в партийную кассу, а к самому Шелленбахеру и Штрахе.

В конце ноября Минкульт Украины договорился с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче Киеву коллекции скифского золота стране. В России считают, что до музеев оно не доберется и пойдет на оплату лоббирования украинских интересов или поставки оружия.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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