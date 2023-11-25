ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников перед их освобождением

Члены палестинского движения ХАМАС передали израильским властям список второй группы заложников, которых должны освободить 25 ноября. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как рассказали в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, список пленных попал в распоряжение чиновников накануне вечером. При этом сотрудники службы безопасности проверили личности указанных в нем людей, после чего оповестили их родственников о скором возвращении заложников домой.

По данным издания, всего в списке значатся 13 пленных израильских граждан. Однако правительство еврейского государства настоятельно рекомендовало СМИ не раскрывать имена людей до их освобождения.

Утром 24 ноября в зоне палестино-израильского конфликта было объявлено четырехдневное перемирие. За два дня до этого Израиль и ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня, во время которого стороны должны обменяться заложниками и заключенными.

В частности, палестинское движение пообещало отпустить 50 женщин и детей из числа заложников. Израиль, в свою очередь, обязался выпустить из местных тюрем палестинских заключенных — по три человека за каждого пленного.

Согласно официальной информации, в первый день перемирия ХАМАС отпустил 25 заложников. Речь идет о 13 гражданах Израиля и 12 гражданах Таиланда.

Ранее Израиль в рамках сделки с ХАМАС выпустил на свободу 39 палестинских заключенных.