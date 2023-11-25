Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников перед их освобождением

Times of Israel: Израиль получил от членов ХАМАС список второй группы заложников

close
100%
Ahmed Zakot/Global Look Press

Члены палестинского движения ХАМАС передали израильским властям список второй группы заложников, которых должны освободить 25 ноября. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как рассказали в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, список пленных попал в распоряжение чиновников накануне вечером. При этом сотрудники службы безопасности проверили личности указанных в нем людей, после чего оповестили их родственников о скором возвращении заложников домой.

По данным издания, всего в списке значатся 13 пленных израильских граждан. Однако правительство еврейского государства настоятельно рекомендовало СМИ не раскрывать имена людей до их освобождения.

Утром 24 ноября в зоне палестино-израильского конфликта было объявлено четырехдневное перемирие. За два дня до этого Израиль и ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня, во время которого стороны должны обменяться заложниками и заключенными.

В частности, палестинское движение пообещало отпустить 50 женщин и детей из числа заложников. Израиль, в свою очередь, обязался выпустить из местных тюрем палестинских заключенных — по три человека за каждого пленного.

Согласно официальной информации, в первый день перемирия ХАМАС отпустил 25 заложников. Речь идет о 13 гражданах Израиля и 12 гражданах Таиланда.

Ранее Израиль в рамках сделки с ХАМАС выпустил на свободу 39 палестинских заключенных.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий