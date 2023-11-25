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Экс-советник Пентагона обвинил Зеленского в попытке лишить украинцев всех прав

Полковник Макгрегор заявил, что политика Зеленского лишила украинцев всех прав

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский придерживается политики, из-за которой граждане страны лишились почти всех своих прав. Об этом в личном аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

В частности, он обратил внимание на нежелание украинского лидера проводить выборы главы государства в 2024 году. Более того, по словам эксперта, Зеленский решил запретить на территории страны каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права», — подчеркнул Макгрегор.

Также он добавил, что действующего президента поддерживает Служба безопасности Украины (СБУ). Именно сотрудники ведомства способствуют «исчезновению» неугодных правительству людей, резюмировал бывший советник главы Пентагона.

24 ноября лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в следующем году на Украине не будут проводиться выборы и какие-либо голосования. Депутат Верховной рады уточнил, что в первую очередь речь идет о президентских и парламентских выборах.

Ранее в Британии рассказали о страхе Зеленского проиграть на выборах главы государства.

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