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Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил о своем прибытии в Киев

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Jean Marc Ferre/Xinhua/Global Look Press

Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил в своем аккаунте в X, что прибыл в Киев.

«Прибыл в Киев, где я сегодня буду присутствовать на международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом [Украины Владимиром Зеленским]», — написал Берсе.

По его словам, в ходе переговоров основное внимание будет уделено российско-украинскому конфликту, продовольственной безопасности и оказанию долгосрочной поддержки Украине со стороны Швейцарии.

Накануне Киев посетила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она возложила цветы у фотографий павших украинских военнослужащих, после чего ее ждала встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Также 21 ноября глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в украинскую столицу в годовщину 10-летия Евромайдана.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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