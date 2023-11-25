В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом пишет «РБК-Украина».

За 25 ноября о взрывах в городе сообщалось дважды. На территории контролируемой украинской стороной части Запорожской области действует воздушная тревога.

До этого в Киеве после взрывов остались без света почти 200 зданий.

25 ноября в столице Украины произошла серия взрывов. Первые взрывы прозвучали около 7:00 мск. Позднее сообщалось о пожаре на площади 100 кв. м.

Около 8:19 мск издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Издание передавало, что на три жилых дома упали обломки. Затем очевидцы рассказали, что в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят новые взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.