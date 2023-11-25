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Володин высказался о возвращающихся из-за границы россиянах

Володин: уехавших за границу россиян не ждут с распростертыми объятиями

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что покинувшие с начала спецоперации Россию граждане, решившиеся вернуться обратно, должны осознавать, что на родине их не ждут с распростертыми объятиями. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, многие из таких граждан, вернувшиеся в Россию, попросту не нашли себе работу за рубежом.

Володин высказал мнение, что люди, которые покинули свою страну с начала специальной военной операции на Украине, совершили предательство по отношению к России, родным и близким.

Спикер Госдумы также напомнил про россиян, перебравшихся в Израиль, которые получили там гражданство, однако сейчас на фоне палестино-израильского конфликта решили вернуться назад, тем самым «отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали».

Володин подчеркнул, что «родина у нас одна» — это Россия, и нужно оставаться с ней в разных ситуациях.

Ранее иноагентам предложили запретить въезд в Россию.

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