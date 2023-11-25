России пригрозили расплатой за взрывы на Украине

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Россия понесет расплату за все взрывы на Украине.

При этом Ермак пообещал, что Украина будет становиться еще сильнее.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогрели взрывы. Сообщается о падении обломков на три жилых дома в Киеве в Соломенском и Днепровском, а также в Голосеевском районе украинской столицы.

До этого о взрывах около 7:09 мск сообщило украинское издание «Зеркало недели». Позднее стало известно о возгорании на площади 100 кв. м в Киеве.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.