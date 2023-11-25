Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией привел к той самой эскалации, которой он и его администрация пытались всеми силами избежать. Об этом пишут обозреватели издания The Hill Марк Тот и Джонатан Свит.

По мнению авторов, Соединенные Штаты скоро столкнутся с «днем национальной расплаты» из-за ошибок Байдена.

В материале указано, что стратегия национальной безопасности американской администрации не рассчитана даже на три ситуации за рубежом, однако США косвенно принимают участие в конфликтах между Израилем и палестинскими исламистами из ХАМАС, в происходящем на Украине и, вероятно, вмешались бы и в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее обострения.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что попытки Америки оказать давление на Россию и Китай бесполезны. По его словам, Россию объединяет с КНР «абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела», а также схожие мнения о недопустимости диктата в мировых делах и неуважения друг к другу.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».