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На Украине решили убрать «русскость» из жестового языка

Kyiv Independent: на Украине пытаются отказаться от русского жестового языка

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине пытаются избавиться от русского жестового языка. Об этом в своей статье для украинского издания Kyiv Independent написала журналист Александр Хребет.

«Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — заявила автору публикации Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих.

Заместитель главы общества Татьяна Кривко рассказала Kyiv Independent о спорах вокруг замены русского жеста для слова «спасибо» на международный аналог. По ее словам, этот жест выглядит как поклон. Кривко считает, что «украинцы не должны ни перед кем кланяться», поэтому от этого жеста необходимо избавиться.

В материале также отмечается, что власти Украины не проявляет должного внимания к проблемам граждан с глухотой. В частности, как указала Кривко, офис украинского президента Владимира Зеленского не предоставляет сурдоперевод для заявлений главы государства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории его страны.

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