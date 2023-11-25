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Израиль получил список заложников, которых должен отпустить ХАМАС

Haaretz: Израиль получил список заложников, которых ХАМАС отпустит 25 ноября

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Reuters

Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список заложников, которых планируется отпустить в субботу, 25 ноября. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

«Израиль получил список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в субботу», — говорится в сообщении издания.

По данным Haaretz, очередную группу заложников ХАМАС могут освободить до 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Накануне стало известно, что ХАМАС освободил первых заложников по договоренности с Израилем. Ими стали 12 тайских подданных и, по предварительным данным, 13 израильтян.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее в США назвали тех, кто помог договориться о перемирии Израиля с ХАМАС.

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