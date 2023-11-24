Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС», — заявил он.

ХАМАС в пятницу, 24 ноября, освободил первых заложников по договоренности с Израилем. Ими стали 12 тайских подданных и, по предварительным данным, 13 израильтян. Как рассказали в ведомстве, освобожденные люди прошли первичный медицинский осмотр в Израиле.

Также Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил успешное освобождение из плена боевиков ХАМАС группы из 24 заложников, которые удерживались в секторе Газа. По его данным, их вывезли из анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и передали израильской стороне.

Ранее в Израиле заявили, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.