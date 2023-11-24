Украинский депутат усомнился в проведении выборов на Украине в 2024 году

В 2024 году никаких выборов на Украине проводиться не будет. Такое мнение высказал лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью украинской газете «Страна.ua».

«В следующем году — ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», — полагает он.

По словам депутата, никто к их проведению не принуждает.

«Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами», — пояснил парламентарий.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что опросы показывают рост числа украинцев, готовых поддержать территориальные уступки России ради мира. По данным Киевского международного института социологии, число сторонников уступок выросло с 10% до 14% за полгода, но большинство украинцев считают отказ от территорий неприемлемым. Как пишет Bloomberg, ситуация на фронте не меняется уже год, ВСУ не хватает боеприпасов и солдат, а Запад не может оказать Украине помощь в необходимом объеме. Союзники Киева опасаются, что Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам напомнили о мобилизации.