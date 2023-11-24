Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский депутат усомнился в проведении выборов на Украине в 2024 году

Лидер партии «Слуга народа» Арахамия: в 2024 году выборов на Украине не будет

В 2024 году никаких выборов на Украине проводиться не будет. Такое мнение высказал лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью украинской газете «Страна.ua».

«В следующем году — ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», — полагает он.

По словам депутата, никто к их проведению не принуждает.

«Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами», — пояснил парламентарий.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что опросы показывают рост числа украинцев, готовых поддержать территориальные уступки России ради мира. По данным Киевского международного института социологии, число сторонников уступок выросло с 10% до 14% за полгода, но большинство украинцев считают отказ от территорий неприемлемым. Как пишет Bloomberg, ситуация на фронте не меняется уже год, ВСУ не хватает боеприпасов и солдат, а Запад не может оказать Украине помощь в необходимом объеме. Союзники Киева опасаются, что Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам напомнили о мобилизации.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий